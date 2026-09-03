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ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Чете се за: 02:37 мин.
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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града. Момчето и още двама 17-годишни, бяха задържани в края на миналата седмица, след като първоначално са били разпитвани като свидетели по случая. Само 15-годишният ученик обжалва на втора инстанция наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража".

Съдът сметна, че има доказателства, които го уличават в престъплението, тъй като и той е нанасял удари. Прокурорът каза, че от видеозаписите, с които разследващите разполагат, се вижда как той го удря с крак, както и другите участници в престъплението. Също така има и много доказателства, други, които ги уличават - кръв по дрехите. Според адвоката на 15-годишния, един от задържаните при първоначалната акция е бил като тартор на групата, той ги е ръководил, казал е какво да правят и също така е имал комуникация с ръководителя на развитият неонацистски клуб "Кръв и чест".

Димитър Ангелов, прокурор апелативна прокуратура Пловдив: "Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути на пострадалия. Ритал го е с кубинките , съответно снимал е действията си по ритането, снимал е не само в първоначалния момент, когато е бил инкриминираното събитие, но и следващ момент."

Георги Георгиев, Защитник на обвиняемия: "Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в следствения арест, тъй като се чувства много зле там. Лекомислие или увлечение - той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група която да върши според тях самите действия по залавяне и самоинициатива нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България. Тези деца, те живеят в една силно фантазии на среда, която няма нищо общо с нашия реализъм, който наблюдаваме всеки."

#съд мярка #Георги Кузев #15-годишен

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