Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града. Момчето и още двама 17-годишни, бяха задържани в края на миналата седмица, след като първоначално са били разпитвани като свидетели по случая. Само 15-годишният ученик обжалва на втора инстанция наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража".

Съдът сметна, че има доказателства, които го уличават в престъплението, тъй като и той е нанасял удари. Прокурорът каза, че от видеозаписите, с които разследващите разполагат, се вижда как той го удря с крак, както и другите участници в престъплението. Също така има и много доказателства, други, които ги уличават - кръв по дрехите. Според адвоката на 15-годишния, един от задържаните при първоначалната акция е бил като тартор на групата, той ги е ръководил, казал е какво да правят и също така е имал комуникация с ръководителя на развитият неонацистски клуб "Кръв и чест".

Димитър Ангелов, прокурор апелативна прокуратура Пловдив: "Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути на пострадалия. Ритал го е с кубинките , съответно снимал е действията си по ритането, снимал е не само в първоначалния момент, когато е бил инкриминираното събитие, но и следващ момент."