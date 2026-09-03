Наградата „Емил Чакъров“: Сопраното Йоана Железчева получава приза тази година

Тази вечер в Летния театър в Бургас за 15-и пореден път ще бъде връчена наградата на името на големия български диригент Емил Чакъров.
Тази година с нея ще бъде отличена една от най-забележителните български съвременни оперни певици - сопраното Йоана Железчева. Красотата на нейния глас се съчетава с безупречна вокална техника. Тази впечатляваща симбиоза я прави любимка на публиката и всяко нейно участие привлича интереса на ценителите. В своята 25-годишна кариера си е партнирала със световни певци като Анита Рачвелишвили, Франческо Мели, Лео Нучи, Салваторе Фисикела.
Йоана Железчева: „25 години не са много, но пък са изпълнени със страшно много емоции. Публиката е нещото, което нас ни държи живи, ни държи на сцената. И признанието на публиката е нещото, което храни нашите души, за което се трудим ние в крайна сметка. Но когато това е остойностено и с една награда като „Емил Чакъров“ е винаги огромно признание и удоволствие.“