Наградата „Емил Чакъров“: Сопраното Йоана Железчева получава приза тази година

Тази вечер в Летния театър в Бургас за 15-и пореден път ще бъде връчена наградата на името на големия български диригент Емил Чакъров.

Тази година с нея ще бъде отличена една от най-забележителните български съвременни оперни певици - сопраното Йоана Железчева. Красотата на нейния глас се съчетава с безупречна вокална техника. Тази впечатляваща симбиоза я прави любимка на публиката и всяко нейно участие привлича интереса на ценителите. В своята 25-годишна кариера си е партнирала със световни певци като Анита Рачвелишвили, Франческо Мели, Лео Нучи, Салваторе Фисикела.