БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред...
Чете се за: 02:37 мин.
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 01:57 мин.
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11...
Чете се за: 06:35 мин.
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Токсичен облак от дим: Пожари в Индонезия засегнаха големи части от Азия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Токсичен облак от гъст дим заради продължаващите няколко седмици пожари в Индонезия, достигна няколко азиатски държави.

Опасният за дишане въздух се усеща в Малайция, Сингапур и на Филипините. Над 50 000 души в Индонезия са потърсили медицинска помощ заради респираторни проблеми от избухването на пожарите през юли.

Във филипинската провинция Палаван хората усещат остра миризма на изгоряло, главоболие, дразнене на очите и гърлото.

В Сингапур започна презапасяване с най-високия клас маски, а училищата ще намалят дейностите на открито.

#токсичен облак #облак дим #Индонезия

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
1
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
3
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
4
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на...
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
5
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
6
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Азия

След бедствието в Непал: Българите, блокирани в Тибет, се прибират у нас
След бедствието в Непал: Българите, блокирани в Тибет, се прибират у нас
След 250 дни в морето: Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд След 250 дни в морето: Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд
Чете се за: 01:07 мин.
Намалява надеждата за откриване на оцелели след бедствието между Непал и Тибет Намалява надеждата за откриване на оцелели след бедствието между Непал и Тибет
Чете се за: 00:52 мин.
Морското ниво превзема ниската суша: Процесът се ускорява с безпрецедентни темпове Морското ниво превзема ниската суша: Процесът се ускорява с безпрецедентни темпове
Чете се за: 00:50 мин.
Над 600 работници може да са блокирани в тунели след наводненията в Непал Над 600 работници може да са блокирани в тунели след наводненията в Непал
Чете се за: 00:45 мин.
Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000 (СНИМКИ) Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000 (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16 Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Официална визита у нас: Румен Радев се среща с Антонио Коща в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
По-евтини чадъри и шезлонги по Южното Черноморие през септември
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
ГЕРБ: Да помним поуките от Добричката епопея - националният интерес...
Чете се за: 08:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ