Токсичен облак от дим: Пожари в Индонезия засегнаха големи части от Азия

Токсичен облак от гъст дим заради продължаващите няколко седмици пожари в Индонезия, достигна няколко азиатски държави.

Опасният за дишане въздух се усеща в Малайция, Сингапур и на Филипините. Над 50 000 души в Индонезия са потърсили медицинска помощ заради респираторни проблеми от избухването на пожарите през юли.

Във филипинската провинция Палаван хората усещат остра миризма на изгоряло, главоболие, дразнене на очите и гърлото.

В Сингапур започна презапасяване с най-високия клас маски, а училищата ще намалят дейностите на открито.