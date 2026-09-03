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9 години след убийството на Дафне Галиция: Обвиненият в поръчителство беше оправдан

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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9 години след убийството на разследващата журналистка Дафне Галиция съдът в Малта оправда сочения за поръчител.

Бизнесменът Йорген Фенек беше обвинен за съучастие в убийство и за участие в престъпна група с цел убийство и можеше да получи доживотна присъда. С 8 срещу един гласа обаче той беше оправдан.

Фенек е близък до началника на кабинета на тогавашния малтийски премиер Джоузеф Мускат. Самият Мускат никога не е свързван с убийството на Дафне Галиция, но политическата буря, разразила се след покушението, в крайна сметка доведе до оставката му.

#9 години #Дафне Галиция #убийство

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