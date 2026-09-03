Струмяни десет дни след наводнението: Разчистването продължава, влаковете отново се движат

Десет дни след тежкото наводнение в Струмяни продължава разчистването на засегнатите къщи, улици и инфраструктура. Населеното място все още е без питейна вода заради въведените от Регионалната здравна инспекция ограничения. От вчера обаче е възстановено и железопътното движение през района. В рамките на около седмица специалисти от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са успели да възстановят трасето, така че влаковете от Кулата за София отново да преминават през Струмяни.

Генчо Мирков, главен ревизор по безопасността в НКЖИ: „Беше много сериозно и продължава да бъде сериозно. Ние трябва да извършим пълно възстановяване на железния път и баластовата призма. Това означава, че трябва да бъде изцяло подменено баластовото легло, защото то е примесено със скални материали. Компрометираният участък е 1400 метра. В него влакът ще се движи със скорост до 15 км/ч.“

По думите му прелезът в района на гарата все още не е възстановен и ще бъде охраняван от служител на компанията. Почистването на пътната инфраструктура в община Струмяни също продължава. По думите на кмета Емил Илиев основните входни и изходни артерии вече са проходими, както и пътят С79 и връзката му с пътния възел при Струмяни на автомагистрала „Струма“ в посока София – Кулата.

Емил Илиев, кмет на община Струмяни: „Продължаваме вече и към десетия ден с извличването на наносите и дървения материал, свлечен от пороя. Пораженията наистина бяха сериозни и засегнаха основно публичната и обществената инфраструктура. Най-важното за нас е, че отворихме всички входни и изходни артерии за достъп до общинския център, както и пътя Е-79, който преминава през територията на община Струмяни, и връзката му към пътния възел при Струмяни за автомагистрала „Струма“ в посока София – Кулата.“

Всички мостови съоръжения по протежението на река Шашка вече са отворени. Общината продължава работа по отстраняването на наносите и връщането на водата в коритото на реката.

„Към днешния ден са отворени всички мостови съоръжения по протежението на река Шашка. Целият водосбор е около 35 квадратни километра, а реката преминава през 15-16 линейни километра. Съобразявайки се и с прогнозите за дъждове, отново успяхме да мобилизираме всички сили, за да можем да върнем водата в коритото на реката, така че хората да бъдат спокойни и да няма нови наводнения“, посочи кметът.

След разчистването започва и следващият етап – дезинфекцията на засегнатите райони. От няколко дни улиците се почистват с механични метли и се измиват с водоноски.

„От три дни, след като вече беше почистена централната част на Струмяни, започна и метенето с механични метли и машини. От три дни се мият и улиците. Към днешния ден предстои дезинфекцията под контрола на РЗИ – Благоевград“, обясни Емил Илиев.

Последните две къщи, в които е имало вода в приземните етажи, също са били отводнени. Питейната вода остава един от основните проблеми за жителите. В момента тя не може да бъде използвана за пиене, като хората са призовани да използват минерална вода.

Емил Илиев, кмет на община Струмяни: „Продължавам мониторинга върху изследването на качеството на питейната вода. Първите проби са положителни и чакаме и втората проба. Знаете, че трябва два поредни пъти да бъдат изследвани водите, така че до края на седмицата мисля, че ще бъде разрешено използването на питейната вода.“

По думите му учебните заведения в общината не са били пряко засегнати от наводнението.

„Учебните заведения, детските градини и средното училище в Микрево не са засегнати от наводнението. Въпреки това, заради мерките, които са взети за подобряване на качеството на водата, тя все още не е питейна и се изпълняват указанията на РЗИ за използване само на минерална вода за питейни нужди“, допълни кметът.

За почистването на домовете на хората е използвана и техника, предоставена от съседни общини.

„Всичко, което беше нанесено като щети в домовете на хората вследствие на изпомпването на мръсната вода и наносите, беше измито. Голяма част от домовете бяха почистени с водоноски, които бяха на терен, благодарение на колегите от Белица, Кресна и Сандански, които изпратиха техника и водоноски, така че домовете на хората да бъдат измити от тинята“, каза Емил Илиев.

Въпреки напредъка по възстановяването общината продължава да има нужда от доброволци. Разчистването вече се движи от централната част към периферията на населеното място.

Емил Илиев, кмет на община Струмяни: „Доброволци наистина ни трябват, защото разчистихме централната част и вървим от централната част към периферията с почистването на наносните слоеве. Виждате спортни съоръжения под вода, крайни улици, които все още са с наноси. Извозихме трупите и дърветата, които бяха свалени от пороя, към най-ниската част на коритото на реката, буквално до устието и до пътния възел за Струмяни. Така че жива сила и доброволци наистина са ни нужни, за да ликвидираме последствията от този ужас.“

Към жителите на Струмяни той отправи призив за спокойствие и взаимопомощ. Междувременно Министерският съвет е отпуснал допълнително 9000 литра питейна вода от държавния резерв за нуждите на жителите на община Струмяни.

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