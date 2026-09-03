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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Доналд Тръмп: „Ударите срещу Иран няма да продължат дълго“

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания срещу Иран няма да продължи дълго.

Коментарът му идва след най-мащабните американски удари срещу Ислямската република от юли. Иран обвини Съединените щати във военни престъпления, след като беше поразена сграда, в която се провеждала сватба. Загинали са няколко цивилни, сред които и 4-годишно дете. Според Тръмп от Техеран са работели за възстановяването на своите радарни и ракетни системи, но те са били унищожени при ударите.

#Доналд Тръмп #удари #война #Иран

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