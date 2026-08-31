Струмяни се опитва да се върне към нормалния живот седмица след наводнението

Удължават с още месец бедственото положение в Община Струмяни след голямото наводнение преди седмица. Апел за доброволци отправят местните, които се борят с щетите заедно с пожарникари, военни, горски и общински служители.

Седмица след наводнението Струмяни се опитва да се върне към нормалния живот.

Багери разчистват дърветата.

Иван и Сийка Димитрови са част от доброволците, дошли да помагат на терен.

Иван Димитров - доброволец: „Разбрахме, че ще се събират доброволци, за да се помогне на местните хора, и затова и ние дойдохме... Всичко се върши с хора и колкото повече хора, толкова по-добре.“

В дома на Соня също помагат непознати.

„Имаше пак доброволци и те искаха евентуално да помогнат и като излязоха от мазето, се оказа, че единият от доброволците бил депутат от настоящия парламент... Много сме благодарни, както виждате, нещата напредват.“

Катя също е доволна от работата на доброволците.

Катя: „До 3 часа бяха тук, но изтеглят малко – запуши се, изтеглят малко, запуши се и трябваше да отидат малко да починат. И те са хора...“

Къщата на Георги Георгиев е една от най-тежко пострадалите. От новото барбекю в двора му днес не е останало нищо.

„Нанесените щети са огромни. Правих го за 15 000 лева, сега ще ми трябват 15 000 евро, за да го възстановя.“

Тежка остава ситуацията и с разчистването на общинската инфраструктура.

Емил Илиев, кмет на община Струмяни: „Наводнените стадиони, улици, отпушване на участъци от реката, връщане на нормалното русло на реката. Има много, много работа, която ще продължи повече от месец.“

А изплащането на помощи за най-тежко пострадалите се очаква да започне до дни.