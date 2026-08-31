3 години в ремонт: Ще има ли първи учебен ден в Хуманитарната гимназия в Пловдив?

Ще приключи ли ремонтът на емблематичната Хуманитарна гимназия в Пловдив до 15 септември или децата отново ще учат пръснати из целия град?

Преди минути приключи срещата на ръководството на учебното заведение, управата на града и родителите на ученици от двете училища, чиято сграда се ремонтира. Това са Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, както и Основно училище „Княз Александър I“. Родителите на 2000 деца са силно обезпокоени и чакат отговор.

Това, което стана ясно преди минути, и уверението на фирмата-изпълнител е, че на 15 септември ремонтните дейности ще приключат. Те в момента са и към своя край. Вървят последни подготвителни дейности и децата на двете учебни заведения ще влязат и ще учат в учебните заведения.

Родителите обаче не вярват на уверението на градската управа и на фирмата-изпълнител, че това ще стане, и са готови на 15 септември, ако децата им не влязат в учебното заведение, да започнат протести. Те ще се събират пред сградата на Община Пловдив и няма да пуснат децата си на училище.

Ремонтните дейности на Хуманитарната гимназия в Пловдив, която е паметник на културата, започнаха през 2023 година и все още не са приключили. Причината е, че по време на реконструкцията се появиха сериозни проблеми. Носещата конструкция на сградата се оказа в много лошо състояние.

Вижте прякото включване на Антоанета Андреева.