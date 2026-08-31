В защита на Ива - протест пред посолството на Република Северна Македония у нас (СНИМКИ)

Протест в подкрепа на Ива Михайлова и пред посолството на Република Северна Македония в София.

Протестът е граждански и е организиран от Фондация "Македония".

Хората настояват за справедливост, както и да бъде дадена възможност на Ива Михайлова да се лекува в България.

Има хора на всякаква възраст, включително деца, както и близки на семейството, които споделят, че то преминава през един от най-трудните моменти в живота си.

Тук е и бащата на Ива - Симеон, който благодари на българите за подкрепата и споделя, че тя е жертва на съдебната система.

Хората тук носят плакати, на които е изписано, че лечението не е привилегия и настояват Ива да бъде пусната в България.

Симеон Михайлов, баща на Ива: "Благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепат моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това е което може да кажем. Благодарим и на целия българския народ.

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА, БНТ

"Този протест е с едно искане. Тя да получи правото на лечение и правото на живот." "Съчувствам на семейството на Ива. Разбирам през какво минават. Познавам семейството на Ива лично. Знам през какви невероятни мъки минават. И съм тук за да подкрепя нейното право на достойен живот."

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