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Кръводарители с редки групи кръв търсят във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Чете се за: 01:32 мин.
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Районният център по трансфузионна хематология във Варна призовава кръводарители с редките кръвни групи А – отрицателна и АБ – отрицателна да дарят кръв. Това е необходимо, за да се осигурят необходимите запази от тези редки кръвни групи.

Апелът на кръвният център е от края на миналата седмица и вече има отзовали се:

Мирела Кирякова, директор на Центъра по трансфузионна хематология, Варна: "Щастливи сме да кажем, че има двама, които са се отзовали. А отрицателен резус Фактор. Надяваме се, че в следващите работни дни ще дойдат и още хора, които сме призовали.

- Все пак имате ли достатъчно резерви, за да можете да посрещнете нуждите, ако сега някой се обади за тези кръвни групи?

Целта именно на тези отчети, които публикуваме всяка седмица е да предупредим хората от какви кръвни групи ще се нуждаем. Разбира се, че имаме резерв, но сме преценили, че той няма да е достатъчен, за да задоволим, ако се появят още спешни случаи. За това е необходимо хората, които са с този отрицателен резус фактор, да дарят в следващите работни дни. Имаме достатъчно време."

Вижте още в прякото включване на Нивелина Няголова

#търсене на кръводарители #редки кръвни групи #Варна

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