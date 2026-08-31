Продължава работата по потушаването на пожара над Рилския манастир

Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина.

Усилията днес са насочени към двете мури, които горят на отвесна скала над местността „Кирилова поляна“. Теренът е изключително труднодостъпен, заради което и днес в гасенето се включва доброволец с товарен дрон, който облива с вода тлеещите дървета.

Участват и екипи на районните служби на пожарната в Рила и Кюстендил, както и служители на Природен Парк “Рилски манастир“. Пожарът е възникнал от паднала в района мълния. На този етап няма опасност от разрастване на огъня. Той не застрашава населени места или Рилската света обител.