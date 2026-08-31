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Филмите „Сизифовци“ и "Етърви" са сред акцентите във филмовата програма на „Аполония“

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Документалният филм „Сизифовци“ е сред акцентите във филмовата програма на „Аполония“. Лентата ще бъде показана на 1 септември от 21:30 часа. Филмът разказва за един от най-значимите театрални експерименти в България в края на 50-те години и за естетическия бунт срещу соцреализма в Бургаския театър.

В центъра на историята са режисьорите Методи Андонов, Леон Даниел, Юлия Огнянова и Вили Цанков и тяхната трупа от съмишленици. Въпреки че филмът вече е получил редица награди, създателите му определят срещата с публиката като най-ценната оценка.

Антоанета Бачурова – сценарист: „Много повече ценим обратната връзка, която имахме. Тя е силно емоционална. От премиерата насам филмът винаги извиква някакви сълзи у хора от най-различни поколения.“

Според Бачурова причината е в ценностите, които историята връща на преден план – доблест, чест, почтенност и посвещение на професията.

Филмът е изграден до голяма степен върху архиви, събирани през годините.

За режисьора Владимир Люцканов историята обаче не е позитивна – защото талантливи творци са били спрени още в началото на своя път.

Владимир Люцканов – режисьор: „Не намирам нищо позитивно в това едно прохождащо, интересно, талантливо нещо, когато бъде стъпкано още преди да е проходило както трябва, не ме позитивира особено.“

По думите му, ако социалистическата система е била позволила на тези режисьори да продължат да работят заедно, българският театър е можел да поеме по различен път.

Владимир Люцканов – режисьор: „Те са много напред в мисленето си. В сравнение с руския, със западноевропейския театър, те са много напред.“

Владимир Люцканов гостува на „Аполония“ и като режисьор на спектакъла „Етърви“ на Сатиричния театър. Постановката ще бъде представена на 3 септември от 18:30 часа.

За Люцканов работата в комедийния жанр е ново и приятно предизвикателство.

Владимир Люцканов – режисьор: „Оказва се, че аз работя многопозитивно в Сатиричния театър. Много е приятно човек да работи в комедия, много е приятно да работи в Сатиричния театър, който е един много добре подреден театър с великолепни колеги.“

Публиката в Созопол ще има възможност да се срещне както с историята на българския театър, разказана в „Сизифовци“, така и със съвременната комедия „Етърви“.

#Етърви #филм „Сизифовци“ #аполония

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