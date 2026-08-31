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Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор

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Чете се за: 04:40 мин.
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БСП официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Според председателя на партията Крум Зарков решението е логично и е продиктувано както от досегашното сътрудничество, така и от оценката за работата на Йотова като вицепрезидент и държавен глава.

Крум Зарков – председател на БСП: „Това е логичен и нормален избор, който нищо не би трябвало да прекъсне. Лоялността в политиката е нещо, което може да изглежда странно, но ние ценим това. Илияна Йотова е достоен държавен глава.“

По думите му Йотова е изпълнила със съдържание институцията на вицепрезидента, а в труден момент е поела ролята на държавен глава и е допринесла за успокояване на политическия живот.

В БСП вече са започнали разговори с екипа на Йотова за предстоящата кампания. Определена е контактна група. Партията ще участва в процеса по подготовката, но ще се довери на политическия ѝ опит при избора на кандидат за вицепрезидент.

Сред основните политически теми остава и съдебната реформа. Зарков вижда в управленската програма на „Прогресивна България“ предложения, които отдавна са обсъждани и препоръчвани от международни институции.

Крум Зарков – председател на БСП: „Хубаво е казаното, в голяма степен, да видим как ще бъде изпълнено, защото независимо дали е „Прогресивна България“ или друга, има обективни трудности, които трябва да бъдат преодолени.“

Според Зарков сериозно предизвикателство е предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет. Той предупреждава, че процедурата може да бъде блокирана както от политическата, така и от професионалната квота.

Крум Зарков – председател на БСП: „Ние сме в хипотезата, в която се изискват две трети от народните представители – повече от 160 народни представители. Процедурата започна със серия номинации от гражданския сектор, които дават големи възможности, но не е влязла още във фазата, в която ще знаем практически кого ще обсъждат народните представители.“

По думите му провал на процедурата би оставил настоящия състав на ВСС на практика несменяем.

Крум Зарков – председател на БСП: „Има риск парата отново да отиде в свирката. Всеки, който, управляващи или опозиция, подходи към този въпрос така, че да го блокира, а не да се изберат качествени нови членове, остава на практика на власт сегашният състав на Висшия съдебен съвет. Това е голяма отговорност, която се надявам никой да не посмее да поеме.“

Зарков настоява разговорите за съдебната реформа да бъдат публични и предупреждава срещу политически договорки зад кулисите.

Крум Зарков – председател на БСП: „Хубаво е този тип разговори да бъдат максимално публични. А ни е обещана промяна. Промяната означава да не гледаме вече филми, които, за съжаление, знаем края им. Той не е радостен.“

Според него вместо да се търсят механизми за блокиране на системата, трябва да се отстранят причините, които позволяват мандатите на институциите да бъдат продължавани с години.

Той коментира и идеята за нови механизми за справедливо заплащане на магистратите, като я постави в контекста на възнагражденията на служителите в Агенция „Митници“.

Крум Зарков – председател на БСП: „Много се говореше за заплатите на държавните служители. И така ангро се говореше колко са високи. Преди мен тук беше заместник-директорът на Агенция „Митници“, човекът, който се грижи за това да не влизат наркотици, които да тровят децата ни. И оповести при вас, че заплатите при тях са между 800 и 1300 евро. Така че много моля.“

Вижте целия разговор във видеото.

#президента Илияна Йотова # кандидатура #БСП #Крум Зарков #президентски избори

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