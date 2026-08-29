Президентският вот: Йотова обявява вицепрезидента си през следващата седмица (ОБЗОР)

Името на кандидата за вицепрезидент на Илияна Йотова ще бъде обявено през следващата седмица, а на 8 септември – и това на председателя на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата ѝ за държавен глава. Какво се случва с имената на останалите кандидати, които се чакат? Коментари днес дойдоха от ГЕРБ и от ПП.

Съвсем скоро ще станат ясни имената на хората, които ще застанат зад Илияна Йотова.

Илияна Йотова – президент на Република България: "През следващата седмица ще знаете името и на вицепрезидента. На 8 септември ще знаете и председателя на Инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване."

От „Прогресивна България“, които вече заявиха подкрепа за Йотова, смятат, че тя е достоен кандидат.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС, „Прогресивна България“: "По отношение на вицепрезидента смятам, че това е нейно право и тя сама трябва да определи кой ще бъде."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов видя предстоящия президентски вот така.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Предстоящите избори са предрешени и всички дружно помагат на госпожа Йотова да спечели. Дори най-силните в момента „Прогресивна България“ не издигат кандидат. Те подкрепят кандидат на ИК. Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл. Към момента партията обмисля – има някакви варианти все още разумът да надделее. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова."

ПП отново препотвърдиха, че заедно с ДБ ще подкрепят един кандидат, който да работи за европейско развитие на България.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Най-близко до този профил е Андрей Гюров. Очакваме в най-скоро време той да се заяви.

БНТ: Защо не го издигнахте?

- Защото не искаме той да бъде партийна кандидатура."

След като подкрепи с пълно мнозинство кандидатурата на Илияна Йотова, Националният съвет на БСП е създал предизборен щаб.

Крум Зарков – председател на БСП: "БСП влиза в президентските избори единна. Излъчихме и съвсем официална група за контакт – тя се състои от ръководството на БСП, както и от нашия младежки лидер, в нея е включен и Сергей Станишев."

На тема правосъдие: президентът очаква да има консенсус за избора на нов Висш съдебен съвет.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Изтеклият дълги години мандат на ВСС е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система от нас, българските граждани, и затова сега НС трябва да бъде на висотата на институцията."

И очерта какви качества трябва да имат бъдещите съдебни кадровици.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички ПГ, защото няма значение – управляващи, опозиция, трябва да се намерят решенията, както, впрочем, трябва да е достатъчно прозрачен и процесът по определянето на професионалната квота. Ако отново посеем съмнения в начина, по който се избира новият ВСС, отново има слухове, внушения, че има други аргументи, с които се предлагат тези кандидати, тогава нищо не сме свършили."

Иван Ангелов от „Прогресивна България“ апелира за надпартиен подход към избора на членове на ВСС от парламентарната квота.

За ПП е важна безупречната биография на кандидатите.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС, „Прогресивна България“: "Ние искаме да върнем институционалната значимост и доверието в съдебната система. През последните години станахме свидетели на много опити за намеса, на много опити за реформи, които не доведоха до реални промени." Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Ако почнат обаче да ни казват: „Вие кажете ваш човек и ние ще сложим наш и по квоти ще се разберем“, това няма да е подходът, който ще реши."

В момента тече срокът, в който депутатите могат да припознаят номинирани от гражданските организации за членове на ВСС или да издигнат свои.