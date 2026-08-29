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"Въздушни чудеса" примамват любителите на хвърчилата на Аспаруховия плаж във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
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14-тото издание на Международния фестивал на хвърчила "Въздушни чудеса" се провежда днес и утре във Варна. Небето на Аспаруховия плаж в града се превърна в пъстра сцена за огромни цветни хвърчила.

На плажа в Аспарухово има много деца с родители, които са дошли за да пробват своите умения да управляват хвърчила. Не липсват и професионалните ловци на вятъра. Има представители на кайт клубове от девет държави, които ще покажат своите творения.

Представители на нашия отбор на световното първенство в Китай правят своята тренировка и показват съчетанието, с което ще се представят на световното първенство.

Фестивалът не гостува само във Варна. Той следва миграционния път на птиците Виа понтика и ще завърши в местността Малкото море в Шабла.

Посланието е за чиста околна среда и опазване на защитени птици.

Тук е един от организаторите, Мартин Карнолски, който управлява оригинално китайско хвърчило, за което не е необходимо вятър и може да се пуска и в затворено пространство и разказва какво може да се види тук:

Мартин Карнолски, организатор:"Първо ще видят хвърчила, които са направени с цялата любов и желание на майсторите. Това са уникални майсторски хвърчила по собствени проекти. Ще видят оригинални, стари китайски хвърчила, които са тип орел, които летят във въздуха със съвсем друга технология, с макари. Ще видят стационарни хвърчила, огромни, октоподи, мечки и други фигури, които летят горе, седят и наблюдават какво става. Ще видят спортни хвърчила с 2 и 4 линии. Имаме пилоти от 9 държави и са донесли всякакви възможно хвърчила."

Фестивалът на хвърчилата продължава и утре тук във Варна, след което на 5-6 септември ще се пренесе в местността "Малкото море "край Шабла.

Вижте още в прякото включване на Силвия Русенова

#Аспарухов плаж #фестивал на хвърчилата #Варна

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