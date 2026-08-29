Тежък трафик през Кресненското дефиле в посока Кулата

Засилено движение и сериозно натоварване има в района на Кресненското дефиле. В района на Симитли е създадена организация с две ленти в посока Кулата заради тежкия трафик по пътя за Гърция в последния уикенд на август.

Колоната от автомобили няма край, като от време на време се създава тапа и автомобилите просто не мърдат, замръзват на едно място. Това продължава около 10 минути след това малко по малко се изместват към Кресна и самото дефиле.

Създадено е облегчение на движението на пътен възел "Симитли", има две ленти, които са към южната ни съседка. В утрешния ден се очаква и ново облегчение, като ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони на 12 тона в промеждутъка между 16 и 20 часа на автомагистрала "Струма4, както и на главен път Е-79.

Препоръката към пътуващите е да се запасят с вода, тъй като Кресненското дефиле, което е с разстояние около 15 км и в нормален трафик се преминава за около 15 до 20 минути сега отнема поне час, дори малко отгоре.