Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението, едното е евакуирано в Катманду

Четвърти ден продължава издирването на оцелели след опостушителното наводнение в граничния район между Непал и Тибет. Броят на загиналите надхвърли 600 души. Близо 2500, продължават да са в неизвестност. И докато близките на изридваните са в очакване на новини, щастлива е развръзката за непалска майка и двете й деца.

Чудо в Непал - майка и 8-годишният ѝ син отново се прегърнаха след дни напрегната неизвестност. В сряда сутринта момченцето и брат му се качват на училищния автобус в непалския район Расува. Малко по-късно майката чува тътен като при земетресение. Училището на децата е разрушено, а придвижването до мястото, което обикновено отнема 15-20 минути, е практически невъзможно.

Мати Мая Таманг, майка: "Напълно бях изгубила надежда. Не вярвах, че са живи."

Докато смразяващите кадри на помитащите всичко по пътя си скали, вода, кал и отломки обикалят света, 28-годишната Мати Мая Таманг издирва изчезналите си деца във временните центрове, където са настанявани оцелелите. След дни на трескаво търсене е на път да се откаже, но среща журналист на Ройтерс, който ѝ казва, че е говорил с по-големия ѝ син.

Мати Мая Таманг, майка: "Без капка вода прекосих джунглата, плачейки и отчаяно търсейки децата си. Но накрая ги открих. Бяха ранени, но живи. Разбрах, че кракът на големия ми син е тежко пострадал, не можели да го лекуват тук и затова го откарали в травматологичната болница в Катманду. Хората, които са го видели, казаха, че през цялото време викал "Мамо, мамо"."

8-годишният Гале се спасил, като се покатерил на дърво. Евакуиран е по въздух със счупен крак и разкъсвания по лицето. Преди трогателната среща на майка и син, двамата успяват да се чуят за кратко по телефона.

"Как се чувстваш?"

"Добре съм."

"Погрижиха ли се за крака ти?"

"Да."

"Идвам да те видя".

"Добре".

"Какво да ти донеса? Какво искаш за хапване?"

Семейството на Мати Мая Таманг е сред щастливците, защото хиляди хора все още са в неизвестност. И макар наводнението да преобръща живота им, надделява облекчението, че всички са живи.