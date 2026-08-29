Четвърти ден издирват оцелели след опустошителното наводнение между Непал и Тибет

Четвърти ден продължава издирването на оцелели след опустошителното наводнение между Непал и Тибет.

Близо 2500 души продължават да са в неизвестност, почти половината от тях са чужденци. Срутването на част от ледник предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки. Това предизвика смъртта на близо 600 души.

В епицентъра на трагедията: 7 дни ще отнеме завръщането на 15-мата българи от Непал

Непал се нуждае от чуждестранна помощ в специализирани и технически области, в които страната не разполага с експертен опит, но не за издирването и спасяването на хора, заяви пред Ройтерс министърът на външните работи на Непал.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви незабавна хуманитарна помощ за страната в размер на два милиона евро.

Сред безследно изчезналите в Тибет остава и един български гражданин. В посолството ни в Пекин все още не е постъпила информация за сънародника ни. Дипломатическата ни мисия е в постоянна комуникация с туристическата група от 15 българи в засегнатия от наводненията регион.