На първо четене: Парламентът промени механизма, по който ще се определя минималната работна заплата

Напрежението между управляващи и опозиция предизвикаха заложените нови критерии, които ще формират минималното възнаграждение. В момента то е 620 евро. А от първи януари може да се увеличи до 672, 80 евро.

Според новата формула минималната работна заплата ще се определя на базата на четири критерия - покупателната способност, общото ниво на работната заплата, темпът на растеж на минималната работна заплата и производителността на труда. Опозицията не се съгласи с начина, по който ще се определят тези критерии.

Още в началото на дебатите социалният министър обясни причините за промяната на досегашната формула.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Ние сме взели икономически, социални фактори, които да дават сигурност и предвидимост. Сигурност на първо място на работещите, че когато получават своята заплата, тя ще бъде достатъчна да покрие техните разходи за храна, лекарства, битови сметки и услуги. Предвидимост за бизнеса, за държавата също, при изготвяне на план-сметката за следващата година."

Всички партии от опозицията изразиха резерви към новата методика с аргумента, че показателите са субективни, а последната дума ще има отново кабинета.

Илияна Жекова, ГЕРБ-СДС: "Къде е този е механизъм, защото когато прочетем предложенията за промени в Кодекса на труда, виждаме критериите, които трябва да бъдат отчитани, а не виждаме правилото. Виждаме какво ще се наблюдава, а не виждаме как ще се взима решението, а не виждаме и самия механизъм." Мартин Димитров, ДБ: "Днес сме свидетели на допълнителна концентрация на власт. Защото промените в законопроекта всъщност казват следното - правителството ще определя МРЗ както реши. Каквото решим, това ще направим. Това не е формула. Формула няма." Асен Василев, председател на ПП: "Има един единствен ефект и се прави с една единствена цел - да ощетите хората на минимална заплата, за да ви останат повече пари, ето сега казахте, че ще дадете 100 млн. помощи за горивата на 20 земеделски семейства с Майбасите, а 30 млн. на 550 000 български граждани." Айтен Сабри, ДПС: "Нейният размер не трябва да бъде определян нито произволно, нито чрез непрозрачно административно усмотрение. Необходим е ясен и предвидим механизъм, основан на надеждни и съпоставими данни, които отчитат икономическата среда." Цончо Ганев, "Възраждане": "В момента вие намалявате МРЗ поне с 36 лв., ако ви е по-удобно с 18 евро, защото сте заложили по този механизъм в бюджета, който правите в момента и който ще съгласувате с Брюксел до 672 евро. А реално по стария механизъм реалната работна заплата трябваше да е 690 евро."

Управляващите не се съгласиха.

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на МРЗ спрямо тази, която е била тази година и значително като процент повече отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има. И на мен ми се иска не 700, а 1000 да е, но трябва да можем да гарантираме освен достойния живот на хората, които са в затруднено положение, но и бюджета и фиска на тази държава."

С гласовете на "Прогресивна България" парламентът прие новия механизъм за минималната работна заплата. А до края на октомври ще стане ясно с колко точно ще се увеличи от 1 януари.