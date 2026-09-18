Бившата полицайка Симона Радева, осъдена за катастрофата на "Черни връх", поиска по-малка присъда

Бившата полицайка Симона Радева, която е осъдена за укриването на Георги Семерджиев, който блъсна с колата си и уби две момичета, поиска намаляване на присъдата си от 3 години и половина.

Адвокатите й Ивайло Найденов и Марио Найденов поискаха на намаляване на наказанието заради множество нарушения на процесуалните права, като не са взети предвид редица разминавания в показанията.

Адвокат Ивайло Найдено посочи: „Решението се базира на предположения, а не на доказателства. Не са коментирани изобщо възраженията на защитата и не са взети редица разминавания в показанията. Не са описани свидетелства – защо тя се е намирала на дадено място. Твърди се, че емоционалното състояние на Симона Радева е било паникьосано, а внимателния прочит на доказателствата е, че тя не е била такава. Трябва да се вземат под внимание и смекчаващи вината обстоятелства – преди това престъпление, тя не била осъждана, няма нарушения като служител на МВР и в момента като подсъдима има безупречно процесуално поведение. Подсъдимата Симона Радева е и майка на малолетно дете, което разчита на нейната грижа.“

Прокурорът отхвърли исканията на защитата като неоснователни. Той твърди, че възраженията им се базирани на несъгласие с анализа и оценката на доказателствата. Спрямо информацията, която е имала, телефонните разговори и събраните доказателства, подсъдимата е категорично виновна. Процедурата е била изпълнена правилно. Добрите данни, доброто ѝ поведение и семейното ѝ положение са взети под внимание за предишната ѝ присъда.

Съдът предстои да се произнесе с решение в срок от 2 месеца