Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор

Бившата полицайка Симона Радева вече е зад решетките на Сливенския затвор. Информацията беше потвърдена от Министерството на правосъдието, след като вчера тя е била задържана и конвоирана до мястото за лишаване от свобода.

Там Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието ѝ бе наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство.

Магистратите приеха за безспорно, че тя напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард "Черни връх", при която загинаха две млади жени. Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него.

Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.