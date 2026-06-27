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След акцията край Слънчев бряг: Разследването трябва да установи дали има корупция във ВиК-Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БНТ
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Разследването след вчерашната акция на полицията край Слънчев бряг трябва да установи дали има корупция във ВиК – Несебър. При акцията бяха задържани началникът на местното водно дружество и неговия заместник. Причината е подозрения за получен подкуп.

Информацията, с която разполагаме към момента е изключително оскъдна. Тя идва от наши източници, тъй като на този етап от МВР и прокуратурата не дават допълнителни подробности. Акцията е проведена в следобедните часове вчера на главния път между село Кошарица и Слънчев бряг. Тя е била точно там, тъй като разследването е за това, че директора на ВиК-Несебър и неговият заместник са взели голяма сума пари, за да присъединят водопровод, който се намира във вилната зона на с. Кошарица към ВиК-мрежата. При задържането у тях е открита голяма сума пари.

До късно снощи в сградата на местния клон на ВиК-Несебър се извършваха претърсвания. Хората, които работят тук, не познават добре ръководството, тъй като то е от близо една година и нямат лични впечатления.

Във връзка с проведените от ОД на МВР-Бургас и Окръжната прокуратура в Бургас действия по разследването, свързани със задържане на служители от ВиК-Несебър, в позиция от водното дружество в Бургас посочват:

“Водоснабдяване и канализация” - Бургас остро осъжда всякакъв тип корупционно поведение и деяния от подобен характер на служители и се дистанцира от индивидуални действия на определени служители. След приключване на разследването и при установяване на всички факти и обстоятелства уверяваме, че ще бъдат предприети необходимите мерки. “Водоснабдяване и канализация” - Бургас ще окаже пълно съдействие на разследващите органи по разкриване на обективната истина.”

“Действията на отделни лица не следва да поставят под съмнение професионализма и почтеността на всички останали служители, които ежедневно работят отговорно в интерес на гражданите. Ще бъде назначен заместник, който ще изпълнява задълженията на длъжността в съответния експлоатационен район. "ВиК" ЕАД - гр. Бургас ще продължи да прилага строги стандарти за прозрачност и законност, като ще предприеме всички необходими действия, съобразно резултатите от разследването.”

В понеделник се очаква брифинг на полицията и прокуратурата в Бургас, за да станат ясни и още подобности по този случай.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#ВиК Несебър #полицейска акция

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