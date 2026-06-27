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Заради забавен ремонт: Жители на бургаския квартал "Сарафово" излязоха на протест

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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заради забавен ремонт жители бургаския квартал сарафово излязоха протест
Снимка: БНТ
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Жители на бургаския квартал "Сарафово" излязоха на протест заради забавения ремонт на главната улица "Ангел Димитров".

По думите им строителните дейности се бавят с месеци, а разкопаният участък затруднява движението и създава прах и мръсотия в района.

Хората настояват и за повече паркоместа, както и за цялостно подобряване на инфраструктурата в един от най-бързо развиващите се квартали на Бургас. В знак на недоволство те блокираха входа на квартала при кръговото кръстовище.

Мартин Петров, организатор на протеста: “Този път се разкопава и се оставя така от септември месец. Един тротоар от 200м се прави една година. Майките с колички минават през тези кални пътища и отделно си чупим колите.”

Иван Илчев: “Нещата, които сега се правят сега на парче буквално последните няколко дни, защото се чу, че има протест, не ни задоволяват по никакъв начин. Инфраструктурата в квартала е под всякаква критика-дупки, липса на тротоари, разбити улици, тотална липса на координация за парк за паркиране на автомобили.”

снимки: Елеана Цанова, БНТ

Мариола Костова: “Да имаме и втори вход-изход, който беше гласуван 2024г и трябваше да бъде реализиран 2025 г.“

Борислав Томов, гл. експерт за кв. “Сарафово”: “В Сарафово се изгражда нов тротоар, асфалтира се изцяло ул. Ангел Димитров. Строим крайморски парк, рехабилитираме читалището, строим нов вход-изход. Много неща се случиха през последните години.”

#забавен ремонт #кв. "Сарафово" #протест

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