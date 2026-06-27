Заради забавен ремонт: Жители на бургаския квартал "Сарафово" излязоха на протест

Жители на бургаския квартал "Сарафово" излязоха на протест заради забавения ремонт на главната улица "Ангел Димитров".
По думите им строителните дейности се бавят с месеци, а разкопаният участък затруднява движението и създава прах и мръсотия в района.
Хората настояват и за повече паркоместа, както и за цялостно подобряване на инфраструктурата в един от най-бързо развиващите се квартали на Бургас. В знак на недоволство те блокираха входа на квартала при кръговото кръстовище.
Мартин Петров, организатор на протеста: “Този път се разкопава и се оставя така от септември месец. Един тротоар от 200м се прави една година. Майките с колички минават през тези кални пътища и отделно си чупим колите.”
Иван Илчев: “Нещата, които сега се правят сега на парче буквално последните няколко дни, защото се чу, че има протест, не ни задоволяват по никакъв начин. Инфраструктурата в квартала е под всякаква критика-дупки, липса на тротоари, разбити улици, тотална липса на координация за парк за паркиране на автомобили.”
снимки: Елеана Цанова, БНТ
Мариола Костова: “Да имаме и втори вход-изход, който беше гласуван 2024г и трябваше да бъде реализиран 2025 г.“
Борислав Томов, гл. експерт за кв. “Сарафово”: “В Сарафово се изгражда нов тротоар, асфалтира се изцяло ул. Ангел Димитров. Строим крайморски парк, рехабилитираме читалището, строим нов вход-изход. Много неща се случиха през последните години.”