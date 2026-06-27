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Прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя, където стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино

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Преди два дни камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино

прокуратурата възложи цялостна проверка пътя където стана катастрофата камион района мало бучино
Снимка: БНТ
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Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на състоянието на пътя, по който на 25.06.2026 г. стана катастрофата с камион в района на село Мало Бучино. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 26.06.2026 г., в Софийската районна прокуратура беше докладвано от СДВР престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "а" вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели.

След доклад на материалите наблюдаващ прокурор е дал указание да се направи допълнителен оглед на местопроизшествието, като следва се установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката на пътя, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на ограничителните системи.

Дадени са указания в хода на досъдебното производство да бъдат изискани документи от АПИ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района. Изискани са и договори за поддръжка, протоколи от проверки, сертификати и декларации за експлоатационни показатели на използваните ограничителните системи, както и протоколи за предходни ПТП в същия участък.

Наблюдаващият прокурор е указал да се назначи комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се е движил камионът, бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в ограничителната система. Експертизите следва да установят отговаряла ли е монтираната мантинела на изискванията в този пътен участък и дали при правилно избрана и монтирана ограничителна система е технически възможно МПС да бъде задържано или върнато в платното.

В хода на досъдебното производство е изискана и справка за всички ПТП в същия участък за последните 5 години. Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.

#Мало Бучино #катастрофа с камион #Софийска районна прокуратура #проверка

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