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ПРИМИРИЕТО МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари между САЩ и Иран

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари между САЩ и Иран
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американските сили нанесоха удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран в безразсъдно нарушаване на примирието.

Централното командване на Съединените щати съобщи, че са поразени складове за ракети и дронове, и брегови радарни позиции. Те са в отговор на атака с дрон срещу товарен кораб в Ормузкия проток. Инцидентът спря планираната евакуация на хиляди моряци, блокирани в района.

Техеран твърди, че корабът е нападнат, защото е използвал неразрешен маршрут в ключовия воден път. Междувременно Иранският Корпус на гвардейците съобщи, че е нанесъл удари по американски военни позиции в региона.

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