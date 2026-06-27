Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари между САЩ и Иран

Американските сили нанесоха удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран в безразсъдно нарушаване на примирието.

Централното командване на Съединените щати съобщи, че са поразени складове за ракети и дронове, и брегови радарни позиции. Те са в отговор на атака с дрон срещу товарен кораб в Ормузкия проток. Инцидентът спря планираната евакуация на хиляди моряци, блокирани в района.

Техеран твърди, че корабът е нападнат, защото е използвал неразрешен маршрут в ключовия воден път. Междувременно Иранският Корпус на гвардейците съобщи, че е нанесъл удари по американски военни позиции в региона.