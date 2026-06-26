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Спряха евакуацията на кораби през Ормуз: Причината е атака срещу плавателен съд в района

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Международната морска организация към ООН временно спря операцията по евакуация на блокирани кораби и моряци през Ормузкия проток, след като плавателен съд беше атакуван в Оманския залив.

Контейнеровозът "Евър Лавли", плаващ под флага на Сингапур, е бил ударен от ирански снаряд. Той не е плавал в рамките на операцията, започнала преди дни. Сигурността на такива кораби не е гарантирана, написаха в Екс от иранската служба по управление на протока. Корабите от евакуационния списък напускат района на Персийския залив по два маршрута - през териториалните води на Иран или Оман, под наблюдението на Съединените щати. Операцията ще продължи след гаранции за сигурността. Броят на блокираните кораби е между 500 и 600.

#спряна еквакуация #кораби #атака #ормузки проток #плавателен съд

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