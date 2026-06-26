Слънчево със следобедни валежи и гръмотевици в петък

Максималните температури днес ще бъдат по-високи от вчера между 30° и 35°, в София - около 31°. Ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Ще духа слаб североизточен вятър.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица времето ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но през почивните дни и в понеделник вероятността за валежи е малка. 4

Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и след обяд там на места ще има превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. В по-голямата част от страната ще е тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат още и във вторник максималните ще са между 33° и 38°.