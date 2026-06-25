Володя Златев: Средствата, заложени в държавния бюджет може да не стигнат дори за изпълнение на спортния календар

Българската федерация по бадминтон изрази сериозни притеснения относно финансовото обезпечаване на спортните дейности през следващите месеци. Президентът на централата д-р Володя Златев алармира, че заложените средства за спорт в новия бюджет може да се окажат недостатъчни дори за покриване на разходите по участие в международни състезания.

По думите му федерацията е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с изпълнението на вече одобрената спортна програма, която включва участия на световни и европейски първенства, турнири от сериите Гран при и други престижни надпревари.

"Чувам тревожни сигнали, че няма да има особено увеличение в парите за спорт. Тук говорим за оцеляване, не говорим за надграждане. Просто трябва да компенсираме нарасналите разходи, за да можем поне да изпълним програмата си“, заяви Златев.

Той обърна специално внимание и на ангажиментите на водещите български състезателки, които се намират сред най-добрите в световната ранглиста. Според правилата на международната федерация, тенисистките в Топ 10 са задължени да участват в определени турнири, а отсъствието може да доведе до сериозни финансови санкции.

"Когато си сред най-добрите, трябва да играеш. При неучастие глобата достига 5000 долара. Затова е важно да разполагаме с необходимите средства, за да осигурим присъствието на нашите състезатели на най-високо ниво“, допълни президентът на федерацията.

От Българската федерация по бадминтон се надяват държавната подкрепа за спорта да бъде увеличена, за да не се стига до ограничаване на международните участия и компромиси с подготовката на националните състезатели.