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САЩ обмислят връщане на Турция в програмата за F-35

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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По света
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Напрежението в НАТО се пренарежда преди срещата в Анкара

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Съединените щати може да позволят на Турция да се присъедини отново към програмата за изтребители Ф-35, заяви президентът Доналд Тръмп преди срещата на върха на НАТО в Анкара следващия месец. Южната ни съседка беше изключена от програмата, след като закупи руските зенитно-ракетни комплекси С-400 през 2019 г. Украйна, единството на алианса и разходите за отбрана се очаква да са основните теми на срещата на върха, която започва в турската столица на 7 и 8 юли.

Н. Пр. Мехмет Саит Уянък - посланик на Турция: „Срещата на върха на НАТО в Анкара ще бъде критично важен форум. Трябва да направим оценка дали пактът остава адекватен на новите заплахи и предизвикателства. Искам да използвам възможността и да подчертая, че засилването на свързаността в нашия регион ще допринесе много за военната мобилност между страните - членки на НАТО. Освен това развитието на регионалната инфраструктура има и икономически придобивки.“

#програмата F-35 # Доналд Тръмп #Турция #САЩ #напрежение

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