БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 02:00 мин.
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в...
Чете се за: 00:57 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:25 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

По-високи пенсии и ръст на минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване, който беше утвърден от Надзорния съвет на НОИ. Така от 1 август максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро. За първи път от 10 години се предвижда и увеличение на минималните осигурителни прагове за различните професии. Мерките ще осигурят допълнителни 130 милиона евро в бюджета на Държавното обществено осигуряване, съобщи социалният министър. От първи август заплатите на работещите в IT сектора може да намалеят с 30-40 евро заради увеличаването на максималния осигурителен доход.

Илия Кръстев председател на БРАИТ: „Ако има компенсация на намаляването на доходите през увеличаване на осигуровки или данъци тя трябва да се случи през увеличаване на производителността и запазване на конкурентоспособността, а не с автоматичното увеличаване на заплатата да се компенсира един или друг данък."

От КТ "Подкрепа" казват, че максималният осигурителен доход не гарантира максимална пенсия и искат той да расте по формулата, разписана в Кодекса за социално осигуряване. Бизнесът е против увеличаването от 1 август и против вдигането на минималните осигурителни прагове.

Мария Минчева, зам. - председател на БСК: „Сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. Най-високо увеличение всъщност е за ръководния състав в тези икономистки дейности. Ние не знаем какъв е делът на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора."

Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": „Ощетени със сигурност няма да има. Огромната част от работниците и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжици ще страдат със сигурност."

Според властта увеличаването на осигурителните прагове е мярка за повече приходи и борба със сивата икономика.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Един ръководител не може да се осигурява на 620€ както това се случва в момента. По този начин целим намаляването на практиката плащане на част от възнагражденията в плик."

В проектобюджета са заложени пари за безпроблемно изплащане на пенсии и обезщетения до края на годината.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ние не говорим за реформаторки бюджет, нито за изцяло бюджет на „Прогресивна България". Ние говорим за възможният бюджет в средата на годината.“

От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени със 7.8%. Ново отпуснати ще бъдат без covid от около 30 евро. Разходите за пенсии надхвърлят 13 милиарда. Около 6.5 милиарда евро са за сметка на държавния бюджет.

#осигурителни прагове #вдигане на минималните #август месец #по високи пенсии #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
2
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
3
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от...
Увеличават акциза върху цигарите още от август
4
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
5
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия": Недопустимо е товарен камион без товар да премине с лекота през мантинелите
6
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
6
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...

Още от: Финанси

Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет
Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет
Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026 Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026
Чете се за: 03:37 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август Увеличават акциза върху цигарите още от август
16246
Чете се за: 00:52 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите
Чете се за: 04:07 мин.
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Чете се за: 04:02 мин.
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г. Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО) Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След трагедията на АМ „Тракия“ - назначават експертиза...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След земетресенията във Венецуела: Има опасения за хиляди жертви
Чете се за: 04:02 мин.
По света
"Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ