По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход

По-високи пенсии и ръст на минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване, който беше утвърден от Надзорния съвет на НОИ. Така от 1 август максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро. За първи път от 10 години се предвижда и увеличение на минималните осигурителни прагове за различните професии. Мерките ще осигурят допълнителни 130 милиона евро в бюджета на Държавното обществено осигуряване, съобщи социалният министър. От първи август заплатите на работещите в IT сектора може да намалеят с 30-40 евро заради увеличаването на максималния осигурителен доход.

Илия Кръстев председател на БРАИТ: „Ако има компенсация на намаляването на доходите през увеличаване на осигуровки или данъци тя трябва да се случи през увеличаване на производителността и запазване на конкурентоспособността, а не с автоматичното увеличаване на заплатата да се компенсира един или друг данък."

От КТ "Подкрепа" казват, че максималният осигурителен доход не гарантира максимална пенсия и искат той да расте по формулата, разписана в Кодекса за социално осигуряване. Бизнесът е против увеличаването от 1 август и против вдигането на минималните осигурителни прагове.

Мария Минчева, зам. - председател на БСК: „Сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. Най-високо увеличение всъщност е за ръководния състав в тези икономистки дейности. Ние не знаем какъв е делът на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора."

Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": „Ощетени със сигурност няма да има. Огромната част от работниците и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжици ще страдат със сигурност."

Според властта увеличаването на осигурителните прагове е мярка за повече приходи и борба със сивата икономика.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Един ръководител не може да се осигурява на 620€ както това се случва в момента. По този начин целим намаляването на практиката плащане на част от възнагражденията в плик."

В проектобюджета са заложени пари за безпроблемно изплащане на пенсии и обезщетения до края на годината.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ние не говорим за реформаторки бюджет, нито за изцяло бюджет на „Прогресивна България". Ние говорим за възможният бюджет в средата на годината.“

От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени със 7.8%. Ново отпуснати ще бъдат без covid от около 30 евро. Разходите за пенсии надхвърлят 13 милиарда. Около 6.5 милиарда евро са за сметка на държавния бюджет.



