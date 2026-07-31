Бюджет 2026 влиза в сила от утре - ще се променят ли доходите на хората?

Какво се променя от утре след като новата план-сметка влезе в сила? Увеличава се осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. По-скъпи ще бъдат и винетките, нарастват и акцизите върху тютюневите изделия. Какви са очакванията на икономистите за следващият бюджет и възможни ли са истински реформи?

По-голяма осигурителна тежест за хората от утре. Минималните осигурителни прагове се изравняват с минималната заплата, а максималният достига 2300 евро. Така здравноосигурителната вноска за безработните се увеличава до почти 25 евро месечно. Нетните заплати над това намаляват с близо 23 евро. Работодателите ще плащат още до 37 евро допълнително.

Анастасия и Любомир са лекари и разбират защо се увеличават праговете, но не смятат, че това ще помогне нито на хората, нито на бюджета.

Анастасия Аврамова, акушер-гинеколог: "По принцип аз съм по майчинство, иначе работя в София в една болница като цяло за мен на този етап няма абсолютно никаква промяна, единственото което е в ущърб, защото аз трябва да си гледам детето с 400 евро на месец." Лъчезар Плачков, рентгенолог: "С едно майчинство и една заплата не е достатъчно и се налага второ работно място, трето работно място." Анастасия Аврамова, акушер-гинеколог: "Колко ефективни оставаме за пациентите след това, един лекар, който трябва да работи на две три работни места, за да може да изхранва семейството си пак не се знае до каква степен си ефективен след това за пациентите. В моята работа зависят два живота от мен когато се наложи, преуморени сме със сигурност."

Рекорден е приетият вече бюджет с разходи, които достигат до близо 57 млрд. евро и дефицит над 7 млрд.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Аз оценявам положително работата на министерството на финансите, въпреки че аз не бих представил такъв бюджет за 2026 година, със сигурност той няма да бъде и с такъв дефицит с какъвто беше приет. Първоначалните оценки, които аз лично правих, бяха за около 3,7% от БВП."

Според икономиста, е реалистично да се смята, че дефицитът може да спадне и до 3 на сто. Основната причина ще бъде неизпълнение на заложените разходи.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Имаме огромен потенциал за оптимизация, независимо кой какво говори, въпросът е на политическо решение и вяра в това, което правиш."

За Дацов всяко съкращение трябва да се прави на базата на анализ.

В средносрочната бюджетна прогноза правителството е заложило постепенно намаляване на дефицита, но се увеличава дългът. Отпадна и механизмът за автоматично увеличаване на минималната работна заплата, която ще остане 620 евро и 20 цента докато няма друго решение. Според хората обаче тази сума не е достатъчна.

"Принципно не са достатъчни, но в същото време постоянното вдигане на заплатата влияе на инфлацията." "Миналото лято съм работил на близо 2000 лева, които получавах, те стигаха за месеца и оставаха, а в момента със заплата от около 1200 евро, те не стигат до никъде просто." От утре се увеличават и цените на винетките с 30% и така годишната ще стане 64 евро и 50 цента.



"Не виждам да са дали някакъв резултат досега винетките за по-добри пътища и някакво облекчение на шофьорите."

В момента министерството на финансите вече работи по бюджета за следващата година, който се очаква да бъде готов до края на септември.