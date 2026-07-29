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Очаква се да стане ясно дали президентът ще наложи вето на държавния бюджет

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Очаква се днес да стане ясно дали президентът Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавният глава не уважи искането им.

От ПП вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противокоституционни - промяната на Кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт.

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#вето #Държавен бюджет #президент #новини в Метрото

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