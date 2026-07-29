Очаква се да стане ясно дали президентът ще наложи вето на държавния бюджет

Очаква се днес да стане ясно дали президентът Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавният глава не уважи искането им.

От ПП вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противокоституционни - промяната на Кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт.