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След въвеждане на еврото: 0,3% инфлация отчитат от НАП

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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въвеждане еврото инфлация отчитат нап
Снимка: БТА
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0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждането на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени.

Екипи на КЗП и НАП са извършили близо 40 000 проверки за период от 1 година. Проверени са хранителни магазини, аптеки, заведения, бензиностанции. Събрани са общо над 3 милиона 260 хиляди евро от глоби. От КЗП са категорични, че контролът не приключва с отпадането на двойното обозначение на цените.

Христо Марков, изпълнителен директор на НАП: От 01.10 до 08.08.2026 година колегите от НАП са извършили 23 420 проверки. Фискалните инспектори са извършили проверки в магазините за хранителни стоки – над 4200, в магазините за месо и риба – над 375, бензиностанции – над 857."

Александър Колячев, председател на КЗП: "Какво проверявахме? Правилното превалутиране по официалния курс и правилното закръгляване на цените. Наличие на коректност на двойното обозначаване на цените. Съответствие между обявената и реално платената цена, икономическата обоснованост при увеличението на цените."

#проверки на КЗП #въвеждане на еврото #проверки на НАП #цени и инфлация #новини в Метрото

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