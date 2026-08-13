След въвеждане на еврото: 0,3% инфлация отчитат от НАП

0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждането на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени.

Екипи на КЗП и НАП са извършили близо 40 000 проверки за период от 1 година. Проверени са хранителни магазини, аптеки, заведения, бензиностанции. Събрани са общо над 3 милиона 260 хиляди евро от глоби. От КЗП са категорични, че контролът не приключва с отпадането на двойното обозначение на цените.