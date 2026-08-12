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Удължен е лицензът за продължаване на дейността на "Лукойл" в България

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Снимка: БГНЕС
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Лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата "Лукойл" в България, е удължен. Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания удължи срока до 29 октомври 2026 г., съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Удължаването е резултат от активния диалог на правителствено ниво, под егидата на премиера Радев, в синхрон с Министерство на енергетиката и Министерство на външните работи на България, с британските партньори и е важна стъпка за осигуряване на необходимата стабилност и предвидимост за дейността на дружествата в страната.

С лиценза британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл Бункер България" ЕООД.

"Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията", посочи вицепремиерът Пулев.

Удължаването до 29 октомври тази година е по желание на българската страна с цел синхронизиране на сроковете с лиценза от американската страна.

Българското правителство ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на работата на рафинерията у нас.

#Лукойл Нефтохим #дерогация на Лукойл #"Лукойл - Нефтохим" #лиценз #новини в Метрото

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