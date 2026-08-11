БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Превозвачи от Западните Балкани обмислят протести след 1 септември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Икономика
Запази

Поводът са нови действия срещу ограниченията в шенгенското пространство

Превозвачи от Западните Балкани обмислят протести след 1 септември
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Превозвачи от Западните Балкани се срещнаха днес в Скопие, за да обсъдят евентуалните си действия срещу ограниченията в Шенгенското пространство, съобщи МИА. Превозвачите възнамеряват да изчакат среща на 1 септември в Брюксел с представители на Европейската комисия и след това да пристъпят към протести, ако се наложи.

Подобна среща се организира за първи път в Северна Македония. В нея участваха ръководствата на превозвачески организации от Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

Превозвачите от тези страни заявиха днес, че не искат да протестират, но ще предприемат тази стъпка, ако бъдат принудени и този път протестът няма да бъде прекратен, докато не бъдат изпълнени исканията им.

"Ще бъдем търпеливи, ще се постараем да направим схеми за движение на шофьорите. Сега е периодът на годишните отпуски, но това, което следва от септември нататък, ще бъде много трагично, ако не намерим решение", подчерта генералният секретар на Асоциацията на превозвачите "Макам-транс" Биляна Муратовска.

"Не искаме да навредим на никого - нито на Европейския съюз, нито на нашите държави, а най-малко на самите превозвачи, но ако бъдем принудени, ще организираме протести, с които още веднъж ще напомним, че все пак съществува проблем, който трябва да бъде решен".

Първоначално браншовите организации от региона искаха професионалните шофьори да бъдат изключени от правилото, което позволява на граждани на трети страни престой в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Те са изпратили до Европейската комисия писмо с искане за директна среща.

Сега превозвачите в региона са съгласни да не се променя споразумението за престой в Шенген, но изискват то да се спазва стриктно по минута и час.

"Искаме своите пълни 90 дни. Ако продължават да смятат деня на влизане като първи ден, а деня на излизане като втори ден, тогава имаме сериозен проблем и тогава проблемът няма да бъде решен, защото ние не сме обикновени граждани, които отиват на туристическо пътуване в страните от Шенгенското пространство, а сме професионалисти, които работят всеки ден, в зависимост от продължителността на обиколката", подчерта Неджо Мандич, представител на бранша в Сърбия.

Той допълни, че към момента превозвачите зависят от индивидуалното тълкуване на тези данни на властите по границите.

В края на януари превозвачи от Босна и Херцеговина, Сърбия, Република Северна Македония и Черна гора блокираха гранични пунктове в знак на протест срещу ограниченията на престоя в шенгенското пространство. Протестите продължиха пет дни и бяха прекратени, след като на 29 януари Европейската комисия представи миграционната си стратегия, в която се ангажира да проучи нови правила за удължен краткосрочен престой за някои категории професионалисти от трети страни, сред които и шофьорите на товарни автомобили.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Шенгенско пространство #превозвачи #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
1
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ
5
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на...
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите
6
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
4
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
5
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
6
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...

Още от: Балкани

Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране
Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране
Румънски водолази унищожиха два дрона в района на Черно море Румънски водолази унищожиха два дрона в района на Черно море
Чете се за: 00:17 мин.
Два руски дрона бяха унищожени край румънския газов проект "Нептун Дийп" Два руски дрона бяха унищожени край румънския газов проект "Нептун Дийп"
Чете се за: 02:00 мин.
Трус с магнитуд 4,3 по Рихтер разлюля района на Вранча в Румъния Трус с магнитуд 4,3 по Рихтер разлюля района на Вранча в Румъния
Чете се за: 00:30 мин.
Албания стана първа в света в Националния индекс за киберсигурност Албания стана първа в света в Националния индекс за киберсигурност
Чете се за: 02:05 мин.
Забрана за влизане в Сърбия: Защо д-р Валентин Янев не беше допуснат до екофорума? Забрана за влизане в Сърбия: Защо д-р Валентин Янев не беше допуснат до екофорума?
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на разследващите?
Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г. Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Румънски водолази унищожиха два дрона в района на Черно море
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Пожарът в благоевградското село Дъбрава е овладян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на европейско първенство...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ