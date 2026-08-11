Превозвачи от Западните Балкани обмислят протести след 1 септември

Превозвачи от Западните Балкани се срещнаха днес в Скопие, за да обсъдят евентуалните си действия срещу ограниченията в Шенгенското пространство, съобщи МИА. Превозвачите възнамеряват да изчакат среща на 1 септември в Брюксел с представители на Европейската комисия и след това да пристъпят към протести, ако се наложи.

Подобна среща се организира за първи път в Северна Македония. В нея участваха ръководствата на превозвачески организации от Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

Превозвачите от тези страни заявиха днес, че не искат да протестират, но ще предприемат тази стъпка, ако бъдат принудени и този път протестът няма да бъде прекратен, докато не бъдат изпълнени исканията им.

"Ще бъдем търпеливи, ще се постараем да направим схеми за движение на шофьорите. Сега е периодът на годишните отпуски, но това, което следва от септември нататък, ще бъде много трагично, ако не намерим решение", подчерта генералният секретар на Асоциацията на превозвачите "Макам-транс" Биляна Муратовска. "Не искаме да навредим на никого - нито на Европейския съюз, нито на нашите държави, а най-малко на самите превозвачи, но ако бъдем принудени, ще организираме протести, с които още веднъж ще напомним, че все пак съществува проблем, който трябва да бъде решен".

Първоначално браншовите организации от региона искаха професионалните шофьори да бъдат изключени от правилото, което позволява на граждани на трети страни престой в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Те са изпратили до Европейската комисия писмо с искане за директна среща.

Сега превозвачите в региона са съгласни да не се променя споразумението за престой в Шенген, но изискват то да се спазва стриктно по минута и час.

"Искаме своите пълни 90 дни. Ако продължават да смятат деня на влизане като първи ден, а деня на излизане като втори ден, тогава имаме сериозен проблем и тогава проблемът няма да бъде решен, защото ние не сме обикновени граждани, които отиват на туристическо пътуване в страните от Шенгенското пространство, а сме професионалисти, които работят всеки ден, в зависимост от продължителността на обиколката", подчерта Неджо Мандич, представител на бранша в Сърбия.

Той допълни, че към момента превозвачите зависят от индивидуалното тълкуване на тези данни на властите по границите.

В края на януари превозвачи от Босна и Херцеговина, Сърбия, Република Северна Македония и Черна гора блокираха гранични пунктове в знак на протест срещу ограниченията на престоя в шенгенското пространство. Протестите продължиха пет дни и бяха прекратени, след като на 29 януари Европейската комисия представи миграционната си стратегия, в която се ангажира да проучи нови правила за удължен краткосрочен престой за някои категории професионалисти от трети страни, сред които и шофьорите на товарни автомобили.