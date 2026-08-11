Суша по Дунав: Унгария и Румъния следят нивото на реката ден за ден

На фона на петата гореща вълна и продължителната суша в цяла Западна Европа това лято няма надежди за скорошно съществено повишаване на водните нива по средното и долното течение на Дунав. Властите в Унгария и Румъния следят ситуацията ден за ден, защото дори и минимално покачване или спад се отразява на решенията за включване и изключване на мощности на ядрените централи „Пакш“ и „Черна вода“, които използват вода от Дунава за охлаждане на реакторите.

След 11 дни работа на половин мощност и под постоянна заплаха от затваряне Блок 2 на унгарската атомна електроцентрала „Пакш“ отново работи с пълния си капацитет от около 500 мегавата. Едни 19 сантиметра повишение на нивото на Дунав променят ситуацията драстично, като позволяват на Унгария да намали зависимостта си от вносен ток. Останалите 3 реактора на централата засега остават затворени. За да започне включването им, е нужно покачване с още 5 сантиметра.

Кристина Немет: „Гледката е тъжна и плашеща и сериозно предупреждение към обществото, че трябва да се отнасяме с внимание към природните си ресурси. Това е сериозен сигнал за тревога.“

Кадри с дрон показват драстичната разлика в нивото на Дунав в унгарския участък от август тази година в сравнение с наводненията през септември 2024 година.

Почти 1600 километра надолу по течението, в Румъния, властите започнаха подготовка за постепенното спиране на единствения работещ реактор на АЕЦ „Черна вода“ до четвъртък. Затварянето е „неизбежно“, защото въпреки безпрецедентните мерки, предприети, за да се отклони повече вода към канала, на който е разположена централата, нивото падна под критичния минимум днес и продължава да пада с по около 2 сантиметра на ден.

Засега спасението е внос, но заради потенциален недостиг на ток в целия регион правителството ще се опита да договори с Европейската комисия продължаването на работата на един 330-мегаватов блок на въглищната си централа в Турчени.

Кристиян Бушой, държавен секретар в министерството на енергетиката: "Трябва да убедим Европейската комисия, че не можем да затворим блока в Турчени на 31 август. Най-добрият вариант би бил Еврокомисията да приеме това."

Друга възможност е да се рестарира още един въглищен блок в централата в Ровинари, дори само за период от няколко дни.

Експерти припомнят, че не само нивото на водата е от значение за работата на ядрените централи, а и нейната температура, защото колкото по-плитка и по-топла е водата, толкова по-бавно става охлаждането на реакторите.