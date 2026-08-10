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КейФОР предава поетапно контрола над централния мост в Митровица на косовската полиция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:30 мин.
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В момента той е отворен за пешеходци, но е затворен за движение на превозни средства от 27 години

КейФОР предава поетапно контрола над централния мост в Митровица на косовската полиция
Снимка: БГНЕС/Архив
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От днес военните от мироопазващите сили на НАТО в Косово КейФОР започват поетапно предаване на контрола върху централния мост над река Ибър в етнически разделения град Митровица в Северно Косово на косовската полиция, съобщи Косовското радио и телевизия, позовавайки се на изявление на КейФОР.

Централният мост над река Ибър разделя населената предимно с албанци Южна Митровица от населената предимно с етнически сърби Северна Митровица и е ключов обект, свързан със сигурността в Северно Косово. Към момента той е отворен за пешеходци, но е затворен за движение на превозни средства от 27 години и многократно е ставал място на сблъсъци между представители на двете общности.

В изявлението си от КейФОР посочват, че поетапното предаване на контрола върху моста е част от процесите на оптимизиране на позиционирането на мисията и подчеертават, че то ще бъде извършено постепенно и въз основа на условията на място.

„КейФОР ще продължи да поддържа видимо присъствие в Южна и Северна Митровица, както и в Северно Косово“, се казва още в изявлението, в което се посочва също, че силите от състава на КейФОР остават в готовност да реагират на всевъзможни заплахи за сигурността в рамките на мандата си.

#Митровица #река Ибър #КейФОР

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