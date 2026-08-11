Албания стана първа в света в Националния индекс за киберсигурност

Албания стана първа в света в тазгодишния Национален индекс за киберсигурност (NCSI), отбелязвайки резултат от 98,33 точки в класацията, която сравнява възможностите на общо 155 държави за предотвратяване на киберзаплахи и управление на киберинциденти, предаде АТА.

Според Индекса Албания споделя първото място по отношение на киберсигурността с Чехия, като двете страни получават напълно еднакъв резултат. На първите места се нареждат още Канада и Естония, които получават 96,67 точки, Финландия с 95,38 точки и Литва с 95 точки.

Новината бе приветствана от албанския премиер Еди Рама, който написа в профила си във Фейсбук, че „от мишена на една от най-сериозните кибератаки срещу страна от НАТО, днес Албания се е превърнала в страна от световна величина в развитието на националния си капацитет за киберсигурност“. Припомняйки хакерските нападения срещу Албания от 2022 г., заради които страната скъса дипломатическите си отношения с Иран, Рама заяви: „Техеранският режим искаше да ни покаже колко сме слаби. Всъщност, той ни принуди да се превърнем в силата, която сме днес по отношение на защитата на дигиталното пространство на Албания“.

От останалите балкански страни най-висока позиция в Индекса заема Румъния (11-о място с 92,5 точки), а по-надолу остават Словения (16-о място с 89,17 точки), Кипър (22-ро място с 85,83 точки), Гърция (25-о място с 85 точки), Северна Македония (30-о място с 84,17 точки) и Хърватия (35-о място с 82,5 точки). Според индекса България и Сърбия споделят 39-о място, като и двете получават 80,83 точки.

В дъното на класацията остават Източен Тимор с 2,5 точки, Палау с 3,33 точки и Микронезия с 4,17 точки.