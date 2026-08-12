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Два руски дрона бяха унищожени край румънския газов проект "Нептун Дийп"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Два руски дрона бяха унищожени край румънския газов проект "Нептун Дийп"
Снимка: БГНЕС/Архив
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Водолази на румънската армия унищожиха два дрона тип "Гербера", носещи се по водата в румънската изключителна икономическа зона близо до големия офшорен проект за добив на природен газ в Черно море "Нептун Дийп", заяви румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Румъния дели сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 км и нееднократно е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от страна на руски дронове през последните четири години, както и морски мини, плаващи в близост до ключови търговски и енергийни маршрути в Черно море.

Миналия месец румънски изтребители F-16 свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни.

Унищожените днес дронове са били забелязани от кораб с цивилно предназначение, работещ близо до офшорния проект за добив на природен газ "Нептун Дийп", каза Мируца. Министърът не уточни вида на дроновете, но допълни, че Украйна е потвърдила, че те не са на украинските въоръжени сили.

"За безопасността на морския маршрут и работата, извършвана около платформата, бе взето решение да бъде извършено унищожаването им чрез контролиран взрив", каза Мируца. "Министерството на отбраната се свърза с украинските ни партньори, които потвърдиха, че дроновете не са техни", добави той.

Държавите членки на НАТО - Румъния, България и Турция, които имат излаз на Черно море, са унищожили повече от 150 морски мини, носещи се по водата в близост до ключови морски маршрути.

#газов проект #руски дронове #румъния #Черно море

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