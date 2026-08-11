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Вулканът Етна продължава да бълва пепел; хиляди туристи са засегнати (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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вулканът етна продължава бълва пепел хиляди туристи засегнати снимки
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Хиляди туристи са блокирани днес на италианския остров Сицилия, тъй като вулканът Етна продължава да бълва облаци от пепел, след като изригна миналата седмица, предаде ДПА.

По-малък брой самолети успяват да излетят и да се приземят на летището в Катания, което е най-голямото на Сицилия. Рано тази сутрин само един самолет успя да излети, а всички пристигащи полети бяха отложени до вечерта.

Най-активният вулкан в Европа бълва от петък големи количества пепел. Според италианския Национален институт по геофизика и вулканология гъсти потоци лава извират от два кратера на височина съответно 2360 и 2750 метра.

През нощта се е отворил нов кратер на височина от около 1900 метра.

Етна достига височина до повече от 3300 метра над морското равнище и е внимателно наблюдаван заради честите си изригвания.

Вулканът създава проблеми за въздушния трафик за пети ден в пика на туристическия сезон.

Снимки: БТА

#вулкана Етна

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