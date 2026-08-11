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Бивш председател на Върховния съд става президент на Унгария

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Снимка: БТА
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Андраш Бака е новият унгарски президент, който беше избран от парламента. Той е бивш председател на Върховния съд, отстранен предсрочно от режима на доскорошния премиер Виктор Орбан. Бака беше единственият кандидат за поста.

74-годишният юрист Андраш Бака беше номинацията за президент на дясноцентрискта партия „Тиса“ на премиера Петер Мадяр, която разполага с парламентарно мнозинство. Избирането на Бака е стъпка в усилията на новата власт да разруши бастионите на влияние на Виктор Орбан.

Андраш Бака, президент на Унгария: „Обещавам да остана лоялен към Унгария и нейната Конституция. Ще спазвам нейните закони и ще гарантирам, че и другите ще правят същото. Ще изпълнявам задълженията си на президент на републиката в интерес на унгарската нация.“

Андраш Бака е бил председател на Апелативния съд в Будапеща. Работи 17 години като съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Унгарският парламент го избира да оглави Върховния съд през 2009-та. Като върховен съдия публично се противопоставя на правосъдни реформи на правителството на Орбан. Мандатът му е бил до 2015-та, но е прекратен предсрочно на 31 декември 2011-та година с конституционна поправка.

Бака обжалва в Европейския съд по правата на човека, който се произнася в негова полза. Юристът обаче не отговаря на изискванията за председателския пост на новата институция след преструктурирането на Върховния съд на Унгария. Като президент Бака ще има предимно представителна функция, но може да налага вето на закони и да прави някои ключови назначения.

#става президент #бивш председател #Върховен съд #Унгария

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