Войната в Украйна: Поредна размяна на удари между Киев и Москва

Поредна тежка нощ в Украйна - най-малко шестима души са загинали, а близо 20 са ранени в Запорожие.



По данни на местните власти, са поразени 4 жилищна блока, засегнати са прилежащи постройки. С балистични ракети е атакуван и Киев, засегната е детска болница - персоналът и пациентите са били в бомбоубежището.

Един човек е загинал след атака с дронове в района на Воронеж, съобщават руски медии. Поразен е поредният склад на голяма компания за онлайн търговия.

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че Русия е получила голямо количество севернокорейски балистични ракети, които Москва използва срещу Украйна.



