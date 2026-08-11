В очакване на затъмнението: Извънредно положение на о. Майорка заради наплив на туристи

Властите на испанския остров Майорка обявиха извънредно положение. Причината - очаквания наплив на туристи заради слънчевото затъмнение утре.



Според местната браншова организация почти 100% от легловата база на острова е запазена. От местната управа се опасяват от проблеми с придвижването, от възникване на пожари и от инциденти, на местата, на които ще се струпат много хора, за да гледат природното явление.

Освен полицаи, за реда ще следят и военни. Затъмнението ще може да се вижда от 60% от територията на Майорка.



