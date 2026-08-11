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В очакване на затъмнението: Извънредно положение на о. Майорка заради наплив на туристи

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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В очакване на затъмнението: Извънредно положение на о. Майорка заради наплив на туристи
Снимка: Pixabay
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Властите на испанския остров Майорка обявиха извънредно положение. Причината - очаквания наплив на туристи заради слънчевото затъмнение утре.

Според местната браншова организация почти 100% от легловата база на острова е запазена. От местната управа се опасяват от проблеми с придвижването, от възникване на пожари и от инциденти, на местата, на които ще се струпат много хора, за да гледат природното явление.

Освен полицаи, за реда ще следят и военни. Затъмнението ще може да се вижда от 60% от територията на Майорка.

#о. Майорка #затъмнение #туристи

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