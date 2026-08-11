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Ловци забелязаха голяма котка, приличаща на пума, край Варшава

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:27 мин.
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Ловци забелязаха голяма котка, приличаща на пума, край Варшава
Снимка: Снимката е илюстративна
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Ловци в Полша са забелязали голяма котка, която обикаляла района около село Осиек-Волка, на около 75 километра северно от Варшава, съобщи ДПА, като цитира местното издание „Факт“.

Животното, което е забелязано през нощта с бинокъл, приличало на пума, се казва в информация, която цитира местният кризисен център. По-късно в района са били открити и следи.

„Това не е било малко коте, а голяма котка“, каза говорителят на кризисния център, като отбеляза, че пумата може да изминава до 35 километра на ден, цитиран от ДПА. Това означава, че животното може да е изчезнало от района.

Местните хора са призовани да избягват горите и залесените райони, както и да не позволяват на децата да играят на открито без надзор. Също така им са посъветвани да не се приближават към животното, отбелязва ДПА.

Служители на горското стопанство патрулират в района, монтирани са и камери за наблюдение.

Пумите са типични животни за Северна и Южна Америка. До момента полските власти не са получили сигнали, че пума е избягала от местен зоопарк или от лицензиран развъдник, отбелязва ДПА.

#ловци #пума #Варшава

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