Състезание с косачки: 30 отбора мериха сили 9 часа

В Ъкфийлд, в британското графство Съсекс, се проведе надпревара за косачки за трева. 30 отбора премериха сили по специално изградено трасе. Продължителността на забележителното състезание беше 9 часа, а скоростта, която развиват косачките - над 80 км/ч. Надпреварата започна като емблематичното състезание "Льо Ман" - пилотите тичаха до машините си.

Екипите са от по трима души, които се сменят по време на състезанието. Предвидени са и тактически спирания за зареждане и бързи ремонти. Истински адреналин и много емоции - не само за победителя, но и за всички, които се радваха на надпреварата часове наред.



