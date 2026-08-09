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Уитни Хюстън беше почетена със своя кукла Барби

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:22 мин.
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Снимка: АП/БТА
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Уитни Хюстън беше почетена със своя кукла Барби, съобщи Пи Ей мидия/ДПА. Тя се присъединява към редица звезди, сред които Дейвид Боуи и Даяна Рос, които също имат собствени кукли като част от серията Barbie Signature.

Куклата пресъздава визията на Хюстън от музикалното видео към песента ѝ I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me). Тя е облечена в розова прилепнала рокля, с цветни обеци и бяло-сини обувки на ток. Прическата на куклата пресъздава характерния бретон на певицата в стил 80-те години и дългата ѝ къдрава коса.

В навечерието на почти четири десетилетия от първото издаване на песента, както и по повод рождения ден на Уитни Хюстън (9 август), куклата отдава почит на певицата и нейното наследство в музиката, развлеченията и културата, пише ДПА.

Куклата беше представена по време на петата ежегодна гала „Наследството на любовта на Уитни Хюстън“, която се провежда в подкрепа на фондацията на покойната певица, чиято цел е да помага на млади хора.

Други музиканти, които са почетени със своя кукла от серията Barbie Signature са Майли Сайръс, Кайли Миноуг, Стиви Никс и Глория Естефан.

Сред останалите звезди са Тина Търнър, Елвис Пресли, Елтън Джон и Хуан Габриел.

Уитни Хюстън се превръща в една от най-продаваните изпълнителки в историята на поп музиката, след като подписва договор със звукозаписна компания още като тийнейджърка.

Тя стои зад хитове като How Will I Know, Saving All My Love For You и превърналата се в лидер в класациите нейна версия на I Will Always Love You.

Уитни Хюстън почина през 2012 г. на 48-годишна възраст.

#кукла Барби #УИТНИ ХЮСТЪН

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