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Улица „Търговска“ във Враца събра жители и гости на града на първия празник „Общата маса“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Улица „Търговска“ във Враца събра живеещи в града и гости на първия празник „Общата маса“, организиран по гражданска инициатива. „Искаме да се събираме по-често, за да можем после да се срещаме на тази улица с усмивка, да си казваме добро утро, добър вечер, да преодолеем отчуждението“, каза за Ирина Иванова, един от организаторите на инициативата.

Иванова представи домашна розова и ментова лимонада, приготвена по рецепта на майка ѝ, както и италианска паста. По думите ѝ мястото е особено, защото това е центърът на Враца, а на улицата са запазени стари врачански къщи, в близост са Етнографският комплекс и църквата „Възнесение“. На тази улица има всичко – погребална и сватбени агенции, фризьорски салони, златар, ателиета. Тук са и едни от най-добрите ресторанти, каза Ирина Иванова. Празникът е възможност вниманието да бъде насочено към „Търговска“ и към необходимостта тя да се превърне в уютно място за срещи не само на живеещите там, а на всички врачани, допълни Иванова.

Не знам друга улица да си има кмет, но ние си имаме. И първо него сме питали, за да организираме този празник, каза и Радосвета Крумова, също организатор. Тя, Ирина Иванова и Велина Цветкова са трите дами, които са подготвили събитието.

Картини на Александър Василев - Василевса, който има ателие на улицата, украсяваха района около масата. Изложба на Врачанските къщи също беше подготвена като част от събитието. Конкурс за най-добре украсена маса беше организиран за инициативата, а за най-малките имаше маса за рисуване.

В началото на тържеството бяха поднесени подаръци на двама души, които живеят на улицата повече от 65 години.

#улица Търговска #Обща маса #Враца

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