БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С тържествено събрание-концерт във Варна беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
тържествено събрание концерт варна беше отбелязана 147 годишнина създаването военноморските сили
Слушай новината

С тържествено събрание-концерт във Варна беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили на България, съобщиха от МО.

„Вашата вярност към воинската професия, дисциплина и отговорност са пример за достойна служба в интерес на обществото и националната сигурност“ каза заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова в обръщение към личния състав на Военноморските сили на Република България (ВМС) по повод 147-ата годишнина от създаването им.

В празника взеха участие още началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, висши офицери от Въоръжените сили, представители на централната и местната власт и флотски ветерани. Заместник-министър Граматикова-Иванова посочи още, че в сложната и динамична среда за сигурност Военноморските сили продължават да изпълняват с чест и висок професионализъм своите задачи както в национален, така и в съюзен формат.

На тържеството по традиция заместник-министърът на отбраната, началникът на отбраната и командирът на ВМС наградиха военнослужещи и цивилни служители, отличили се с проявен висок професионализъм и отговорност при изпълнение на задълженията си.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов отбеляза гордостта на ВМС от това, че въпреки сложната обстановка, в българските морски пространства няма нито един инцидент и изказа благодарност към политическото и военно ръководство на Министерството на отбраната и признателност към всички военнослужещи във ВМС.

#147 г. #ВМС #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
1
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
2
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване
3
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във въздушното ни пространство (ОБЗОР)
5
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
6
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
3
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Жълт код за високи температури в 5 области утре
5
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Сигурност и правосъдие

Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Чете се за: 02:42 мин.
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
Военен дрон в българското въздушно пространство - защо не е бил засечен нито в България, нито в Румъния? Военен дрон в българското въздушно пространство - защо не е бил засечен нито в България, нито в Румъния?
8785
Чете се за: 03:27 мин.
Аферата ВиК-Бургас: Областният координатор на ДПС Христо Широков остава в ареста Аферата ВиК-Бургас: Областният координатор на ДПС Христо Широков остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
23604
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ