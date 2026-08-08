Аферата ВиК-Бургас: Областният координатор на ДПС Христо Широков остава в ареста

Окръжният съд в Бургас остави в ареста областният координатор на ДПС Христо Широков. Той е един от четиримата обвиняеми по разследването във ВиК-Бургас, свързано с престъпления по служба, принуда и търговия с влияние.

Мярката на Широков се гледа с ден по-късно от тези на останалите обвиняеми, тъй като той не беше открит на адреса си, а по-късно доброволно се предаде след завръщането си от чужбина.

Вчера, след близо 8-часово заседание, съдът пусна под домашен арест бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството.

Според разследващите четиримата са участвали в престъпна група, която манипулирала водомерите на близо 50 хотела по Южното Черноморие и събирала от собствениците им суми, достигащи до 30 хил. лева.

Защитата на Христо Широков заяви, че по делото липсват достатъчно доказателства за съществуването на организирана престъпна група. Според адвоката, обвинението се основава основно на показания на свидетели с тайна самоличност, които според защитата не подкрепят в достатъчна степен повдигнатите обвинения.

Марио Найденов, адвокат на Христо Широков: „Не става ясно по никакъв начин, поне за мен, на база на какви доказателства се твърди, че е съществувала такава група. Четейки материалите, не ми стана ясно изобщо защо се намираме днес в залата, но това е друга тема. Свидетелските показания са на едни анонимни свидетели, които твърдят, че съществува някаква организирана престъпна група“.

От прокуратурата отхвърлиха тези твърдения. Според държавното обвинение по делото са събрани достатъчно доказателства, включително показания на свидетели с тайна самоличност, както и веществени доказателства, иззети при претърсвания и други процесуално-следствени действия. По данни на прокуратурата има доказателства, че част от събраните средства са достигали до Христо Широков, който впоследствие ги е преразпределял.