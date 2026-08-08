Ивайло Мирчев: Инцидентът край Кардам трябва да се разследва като потенциален инцидент

Днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО. Това съобщи съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод информацията от премиера Румен Радев за нахлуване на дрон в българското въздушно пространство.

"Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване - сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната", посочи Мирчев.

По думите му това не е демонстрация на сила, а по-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия. Отговорът не трябва да бъде страх, а трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона, допълни той.

Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона, коментира Мирчев. Според него е критично важно разследването да установи максимално бързо произхода на дрона.