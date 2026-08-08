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ДРОН В НЕБЕТО НАД БЪЛГАРИЯ

Ивайло Мирчев: Инцидентът край Кардам трябва да се разследва като потенциален инцидент

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Ивайло Мирчев: Инцидентът край Кардам трябва да се разследва като потенциален инцидент
Снимка: БТА/Архив
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Днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО. Това съобщи съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод информацията от премиера Румен Радев за нахлуване на дрон в българското въздушно пространство.

"Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване - сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната", посочи Мирчев.

По думите му това не е демонстрация на сила, а по-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия. Отговорът не трябва да бъде страх, а трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона, допълни той.

Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона, коментира Мирчев. Според него е критично важно разследването да установи максимално бързо произхода на дрона.

#Ивайло Мирчев  #"Демократична България" #"Да, България" #дрон

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